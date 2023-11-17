В Дедовичах внучка обокрала свою бабушку и попала в тюрьму

17:59, 17 ноября 2023, ПАИ

19-летняя жительница Дедовичей попала в тюрьму, обокрав свою бабушку. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

10 августа нетрезвая девушка, ранее судимая за покушение на умышленное уничтожение имущества, угрозу убийством, кражи, подошла к своей бабушке и потребовала у неё деньги на личные нужды под предлогом оплаты медицинской комиссии.

Однако родственница в силу своего возраста и здоровья планировала потратить деньги на личные нужды, и отказала своей внучке. Однако девушка, зная где лежат деньги, подошла к дивану, достала из-под подушки кошелёк, и стала вытаскивать из него деньги. Пожилая женщина попыталась отнять у внучки деньги, но та схватила бабушку за волосы, толкнула её, ударив левой рукой в грудь от чего женщина упала на диван. Поднявшись на ноги, бабушка попыталась палкой ударить внучку, но та увернулась, вытащила из кошелька 2,5 тысячи рублей и убежала из квартиры.

Дедовичский районный суд признал девушку виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

Девушка свою вину в совершении данного преступления признала полностью, материальный ущерб возместила до судебного заседания.

Приговором суда ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.