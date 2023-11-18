Авиационную бомбу времён войны обнаружили в Себежском районе
Авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили в Себежском районе, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения у деревни Логуны в Себежском районе идентифицировала сегодня авиационную бомбу АО-15.
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