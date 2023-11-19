Wildberries сократит сроки получения средств за возврат товара

14:19, 19 ноября 2023, ПАИ

Компания Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара покупателями до одного-двух дней, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

По данным Wildberries, сокращение времени получения средств за возврат товара особенно важно в высокий сезон распродаж.

«Чтобы деньги быстрее приходили на карту клиента в случае возврата товара, с 19 ноября возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ», – сообщили в компании.

Уточняется, что это касается только тех случаев, когда покупатель забрал и оплатил товар, а через некоторое время решил оформить возврат.

В случае если покупатель забыл, в каком пункте он забирал покупку, или товар доставил курьер, адрес для возврата можно уточнить в личном кабинете на сайте Wildberries или в службе поддержки. В ближайшее время такой функционал появится и в мобильном приложении.

По информации онлайн-ретейлера, доля клиентов, которые возвращают покупки не в те пункты выдачи, где получали заказ, составляет около 6 %. В таких случаях скорость возврата средств сократится в среднем на три-четыре дня.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами.