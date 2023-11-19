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Общество

Географический диктант проходит в России

Международный «Географический диктант – 2023» стартовал в России сегодня, 19 ноября. Мероприятие, организованное Российским географическим обществом (РГО), проходит в 10-й раз, пишут «Известия».

Основной целью акции является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. Участники акции анонимно отвечают на вопросы о географии России. Это могут быть как вопросы на знание общеизвестных фактов из географии, так и задания, требующие применить образное мышление, системную логику, глубокую эрудицию.

Геодиктант проходит как очно, так и дистанционно на специально организованных площадках.

В Пскове написать географический диктант можно на площадке главного корпуса Псковского государственного университета в аудитории № 304 и 310.

Регистрация осуществляется на месте проведения.

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