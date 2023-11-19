Великолучане вышли в финал всероссийского фестиваля литературно-художественного творчества
Великолучане стали финалистами всероссийского фестиваля детского и юношеского литературно-художественного творчества. Об этом сообщает Luki-News.
Юные поэты студии поэтического творчества «Чернильница» детской музыкальной школы №1 им. М. П. Мусоргского стали финалистами XII Всероссийского фестиваля детского и юношеского литературно-художественного творчества «Все сбываются мечты!» города Тавда Свердловской области.
Воспитанники «Чернильници» приняли участие в конкурсной номинации «Поэзия» и стали его финалистами, а Дарина Борисова награждена дипломом 2 степени.
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Великолучане вышли в финал всероссийского фестиваля литературно-художественного творчества
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