Великолучане вышли в финал всероссийского фестиваля литературно-художественного творчества

16:53, 19 ноября 2023, ПАИ

Великолучане стали финалистами всероссийского фестиваля детского и юношеского литературно-художественного творчества. Об этом сообщает Luki-News.

Юные поэты студии поэтического творчества «Чернильница» детской музыкальной школы №1 им. М. П. Мусоргского стали финалистами XII Всероссийского фестиваля детского и юношеского литературно-художественного творчества «Все сбываются мечты!» города Тавда Свердловской области.

Воспитанники «Чернильници» приняли участие в конкурсной номинации «Поэзия» и стали его финалистами, а Дарина Борисова награждена дипломом 2 степени.