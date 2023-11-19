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Общество

Торжественное закрытие форума «Мосты дружбы» состоялось в Пскове

Торжественное закрытие международного форума «Мосты дружбы» состоялось на площадке Псковского государственного университета сегодня, 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

С приветственным словом к участникам трехдневной программы обратилась ректор вуза Наталья Ильина.

«Получилось так, что в Пскове рождаются новые инициативы ребят из Республики Беларусь и Российской Федерации. Если загадывать будущее, я думаю, мы со взрослыми, проректорами, начальниками управлений точно захотим через 10 лет собраться в одном из университетов. Может быть, в ПсковГУ, может, в каком-нибудь из вузов Республики Беларусь на таком же форуме «Мосты дружбы», где соберутся все участники. Кто-то уже в лице жюри, кто-то – в качестве наставников, а кто-то – в роли проректоров и начальников управлений. Я желаю нам с вами, чтобы это сообщество, которое создалось на Псковской земле, двигало молодежную повестку в Республике Беларусь, Российской Федерации, в Союзном государстве. Тогда у нас все получится, тогда мы правильно здесь находимся», – отметила глава вуза.

Продолжилось мероприятие торжественным вручением сертификатов участникам форума. Также для гостей закрытия была подготовлена концертная программа, включающая танцевальные и вокальные номера студентов вуза.

Завершилось торжество подведением результатов: в топ-5 лучших проектов вошли «ТрудКрут60. Союзный десант», «Непешеход», проект «Вузтобус», «Мост в историю», «Толк. Медиалаборатория Союзного государства» и «Братский сплав».

Напомним, форум «Мосты дружбы» проходил на площадке ПсковГУ в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от РДДМ «Движение первых».

В мероприятиях принимали участие более 600 школьников и студентов вузов Союзного государства. На форум приехали ребята из Минска, Бреста, Гродно, Полоцка, Витебска, Пинска. Псковская область представлена школьниками и студентами из Пскова, Великих Лук, Опочки, Новоржева, Себежа, Невеля. Эксперты-наставники организовали лекции, мастер-класс, интенсивы и проектные сессии для ребят.

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