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Общество

Более 60 вылетов совершено санавиацией в Псковской области 

Более 60 вылетов санавиации совершено в этом году для спасения пациентов на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению. 

Более 60 вылетов совершено санавиацией в Псковской области. Фото: комитет по здравоохранению

Санавиация помогает добраться до отдалённых пунктов в Псковской области, если этого не получается сделать иным путём. Как пример, на Талабские острова, их наличие делает санитарно-авиационную эвакуацию незаменимой, рассказал главный врач Псковской станции скорой помощи Денис Сачков.

На станции скорой помощи работает медицинская бригада из восьми специалистов, которые могут оказывать помощь при санитарно-авиационной эвакуации. Они прошли обучение на базе Федерального центра медицины катастроф, получив соответствующие удостоверения.

В Псковской области санитарно-авиационная эвакуация появилась в 2017 году благодаря федеральной программе. Псковская станция скорой медицинской помощи стала участником данной программы в прошлом году для оказания скорой медицинской помощи населению.

При выполнении санитарно-авиационной эвакуации используется «Ансат» – российский вертолёт санитарной модификации, предназначенный для транспортировки одного пациента и 2 специалистов бригады.

«Точки приземления вертолета – аэропорт Пскова, Псковская областная клиническая больница, подготовленная площадка в городе Великие Луки. В районных центрах в основном используются стадионы», – пояснил Денис Сачков.

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Более 60 вылетов совершено санавиацией в Псковской области 

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