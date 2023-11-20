Борис Елкин поздравил работников транспортной сферы

12:21, 20 ноября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале поздравил с профессиональным праздником работников транспорта.

«Вы – настоящие профессионалы своего дела, которые обеспечивают безопасность и комфорт передвижения тысяч людей. Благодаря вашему труду город и регион живут и развиваются. Я хочу выразить искреннюю благодарность за вашу работу и пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей нелегкой, но очень важной профессии. Пусть каждый день будет наполнен новыми достижениями и успехами, а ваш труд будет оценен по достоинству. Пусть ваша работа приносит только радость и удовлетворение!» – пожелал транспортникам глава Пскова.