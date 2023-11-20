Шесть лет тюрьмы грозит великолучанину за кражу комплекта для цифрового телевидения

16:48, 20 ноября 2023, ПАИ

Жителю Великолукского района грозит до шести лет тюрьмы за кражу комплекта для вещания цифрового телевидения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 17 ноября в деревне Русаново Великолукского района в дачном доме на улице Юбилейной неизвестный сорвал замок с двери. Злоумышленник похитил оттуда два телевизора, две телевизионные приставки и антенны. Хозяйка дома, пожилая женщина, обнаружив кражу, обратилась в полицию.

Сотрудники МО МВД России «Великолукский» в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный, ранее судимый местный 51-летний житель.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Похищенное изъято. Ведётся следствие.