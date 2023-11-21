День Военной присяги отмечают в России сегодня

07:23, 21 ноября 2023, ПАИ

21 ноября отмечается новая памятная дата России – День Военной присяги, установленная указом президента от 13 июня 2023 года, сообщает calend.ru.

Дата праздника приурочена к изданию (10) 21 ноября 1721 года указа российского императора Петра I о присяге для различных должностей – о том, что каждый чин при определении на службу, должен принять клятву верности и преданности России. Делали это не только военные, но и гражданские и духовные лица – все, кто трудился на благо великой державы. Указ назывался «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

Под военной присягой понимают церемониальную торжественную клятву, даваемую каждым гражданином при поступлении на военную службу в вооруженные силы государства. Она существует с давних времен в большинстве стран мира, хотя и имеет в каждом государстве своё содержание и обряды, в зависимости от исторически сложившихся традиций того или иного народа. Но везде и во все времена главный смысл присяги сводился к одному – это торжественная клятва на верность. Вот и на Руси до указа Петра I такая традиция существовала, но теперь она была узаконена, и прописан её четкий порядок действий.

С тех пор процедура военной присяги сохранялась в российской армии всегда. Даже в годы Великой Отечественной войны этот акт считался самым торжественным событием в жизни красноармейца.

Сегодня Военная присяга – торжественное обещание, клятва, которую даёт гражданин, вступающий в ряды Вооружённых Сил. Принимая присягу, он берёт на себя обязательства, которые составляют смысл военной службы.

Текст Военной присяги, утверждённый Федеральным законом РФ 1998 года: «Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству – Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество».

Причём не только слова, но и атрибутика во время мероприятия имеют большое значение: военнослужащий, впервые поступивший на военную службу, даёт военную клятву перед Государственным флагом России и Боевым Знаменем воинской части. А сам день приведения к Военной присяге является праздничным для воинской части.