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Общество

Врач рассказала о принципах питания в холодное время года

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова рассказала, как правильно питаться в холодное время года, чтобы организм не страдал от дефицита витаминов и микроэлементов, пишут «Аргументы и факты».

Эксперт пояснила, что осенью и зимой на настроении и пищевом поведении негативно сказывается нехватка магния, хрома и витаминов группы В. Все эти элементы содержатся в какао-бобах, молочных продуктах, сыре, мясе, рыбе, бобовых, орехах, икре, морской капусте.

«В качестве замены сладких перекусов можно использовать злаковые батончики, сухофрукты, свежие фрукты и ягоды, овощи (например, кусочки моркови, сельдерея или огурца с гуакамоле, оливковым маслом или йогуртовым соусом), натуральный йогурт с добавлением свежих или замороженных ягод, орехов, меда, цельнозерновой хлеб с сыром, рыбой, мясом и овощами, фруктово-ореховые смеси», – советует врач.

По ее словам, важно, чтобы питание в холодное время года было умеренным и разнообразным.

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