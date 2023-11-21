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Общество

Проверить цены на презервативы попросили ФАС в Госдуме

Провести мониторинг изменения цен на презервативы и определить причину их резкого подорожания попросил Федеральную антимонопольную службу депутат Государственной Думы Султан Хамзаев, пишет РИА Новости.

Стандартная упаковка из трёх презервативов в розничной продаже стоит более 300 рублей. Но при этом то, что россияне не используют средства контрацепции, приводит к нежелательным беременностям, обратил внимание депутат. 

«Прошу вас дать поручение провести мониторинг изменения ценовой политики такой деликатной, но социально важной продукции, такого вида средства контрацепции, как презервативы, за последние несколько лет, определить причину резкого подорожания и рассмотреть вопрос с точки зрения возможного картельного сговора на этом рынке», – отмечается в обращении Хамзаева к главе ФАС Максиму Шаскольскому.

По словам депутата, необходимо проработать механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы в рамках реализации стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции и других заболеваний.

Кроме того, несмотря на импортозамещение, в магазинах и аптеках России жители могут в основном приобрести презервативы, которые произвели в ЕС, подчеркнул Султан Хамзаев. 

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