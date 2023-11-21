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Общество

Произведения Баха и Мендельсона услышат псковичи на органном концерте 25 ноября

Концерт органной музыки из цикла «Великие имена: Бах и Мендельсон» состоится 25 ноября в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото организаторов

В концерте примет участие талантливая и харизматичная органистка Лилия Кузнецова, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва), преподаватель по классу «Орган» в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова.

В концерте прозвучат органные произведения эпохи барокко германского маэстро Иоганна Себастьяна Баха, а также музыкальные творения для органа немецкого композитора-романтика XIX века Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.
 

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