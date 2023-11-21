Студентов Псковской области приглашают поучаствовать в конкурсе творческих работ «Память о неизвестном солдате»

14:21, 21 ноября 2023, ПАИ

Студентов ПсковГУ, колледжей и техникумов Псковской области приглашают принять участие в региональном конкурсе творческих работ «Память о неизвестном солдате». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Работы можно представить в следующих номинациях: лучшее эссе и лучший плакат.

Плакат необходимо разместить на личной странице участника в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #память2023_ПсковГУ. Страница участника должна быть открыта. Работы размещаются с целью общего ознакомления и содействия их доступности широкому кругу пользователей. Размещать эссе на личной странице необязательно.

Приём заявок продлится до 5 декабря. Работу (название файла: Фамилия_Память2023_ПсковГУ) и заявку (название файла: Заявка_Память2023_ПсковГУ) необходимо направить по электронной почте petrovaos@pskgu.ru с темой в письме «Конкурс 2023».

Оценивание проектов конкурсной комиссией пройдёт с 6 по 11 декабря. Итоги будут опубликованы на официальных ресурсах ПсковГУ.

Отметим, организатором выступает координационный центр по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.

Подробнее об участии – в положении.