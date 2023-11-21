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Общество

2 декабря в Псковском филиале Университета ФСИН пройдёт день открытых дверей 

2 декабря в Псковском филиале Университета ФСИН России пройдёт день открытых дверей для учеников 9-11 классов, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Кроме того, в 10:00 начнет работу VIII научно-теоретическая конференция школьников по праву «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи». Старшеклассники не только из Псковской области, но и из других регионов России вместе со своими родителями смогут прийти на день открытых дверей, где встретятся с руководством образовательной организации и узнают об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета в 2024 году.

Организаторы мероприятий подготовили для школьников обзорную экскурсию по территории филиала.

Псковский филиал Университета ФСИН России расположен по адресу: Псков, Зональное шоссе, 28.

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