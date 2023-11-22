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Происшествия

Житель Невельского района незаконно выпилил лес почти на четыре миллиона рублей

Уроженец Невельского района незаконно выпилил лес почти на четыре миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Житель Невельского района незаконно выпилил лес почти на четыре миллиона рублей. Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В августе-сентябре 2019 года в лесу на территории Великолукского района мужчина незаконно спилил более 200 кубических метров древесины – 43 сосны и 125 елей.

Великолукский районный суд признал невельчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Кроме того, в доход федерального бюджета России мужчина возместил ущерб, причинённый лесному фонду, в размере более 3,9 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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