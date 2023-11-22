Плановое отключение электроэнергии ожидает жителей Островского района
Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Острове и Островском районе завтра, 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Так, электроэнергии временно не будет на улице Фабричной в Острове, а также на улице Советской в деревне Воронцово с 9:00 до 17:00.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, сообщили в муниципалитете.
Телефон горячей линии 8 (800) 220-0-220.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 ноября 2023
Представители муниципалитетов и сотовых операторов обсудили развитие связи в районах Псковской области