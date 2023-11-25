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Какие изменения нужно учесть работодателям из-за повышения МРОТ, рассказал юрист

Минимальный размер оплаты труда увеличится до 19 242 рубля в месяц с 1 января 2024 года. Какие изменения нужно будет учесть работодателям, рассказал юрист SuperJob.

Какие изменения нужно будет учесть работодателям из-за повышения МРОТ в 2024 году, рассказал псковичам юрист. Фото: ПАИ

Принятый закон определяет, что МРОТ на 2024 устанавливается федеральным законом с учётом величины медианной заработной платы за предыдущий год. Ожидается, что принятый закон в скором времени подпишет президент РФ Владимир Путин.

При этом работодателям будет необходимо учесть изменения размера МРОТ. Им будет необходимо убедиться, что размер зарплаты их работников с учётом возможных стимулирующих и компенсационных выплат окажется не менее нового значения МРОТ.

Если работникам установлен только оклад, нужно, чтобы его размер был не ниже значения нового МРОТ. Если это не так, размеры окладов необходимо будет увеличить, внеся изменения в штатное расписание и в трудовые договоры работников, заключив с работниками дополнительные соглашения к трудовому договору, по условиям которых размер оклада будет повышен до МРОТ.

Что касается тарифной ставки, то её размер компании должны определить таким образом, чтобы, отработав полную норму рабочего времени, их работники получили не меньше МРОТ.

Таким образом, заработная плата работников за работу с 1 января должна быть рассчитана и выплачена с учетом нового МРОТ. Заработная плата за декабрь 2023 года ещё может быть выплачена с учётом действующего значения МРОТ.

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