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Борис Елкин: Мама умеет найти правильные слова в любой ситуации

Глава Пскова Борис Елкин поздравил всех мам с Днём матери. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

Глава Пскова Борис Елкин поздравил всех мам с Днём матери. Фото: ПАИ

«От всего сердца поздравляю всех мам с Днём матери! Мама умеет найти правильные слова в любой ситуации, дарит любовь и заботу, всегда готова помочь и поддержать!», – подчеркнул Борис Елкин.

Глава Пскова поблагодарил всех мам за тепло и нежность.

«Будьте здоровы и счастливы. И пусть ваши дети почаще дают вам поводы для гордости, радости и улыбок!», – заключил Борис Елкин.

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