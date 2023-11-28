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Общество

Летом в Изборске побывало больше 400 тысяч туристов

Летом в Изборске побывало больше 400 тысяч туристов, сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель Изборского музея-заповедника Наталия Дубровская.

По ее словам, с летними месяцами турсезон в музее не завершается и зимой, в новогодние праздники ожидается большой туристический поток. Кроме того, Наталия Дубровская отметила, что посещаемость музея вышла на допандемийный уровень.

Самой посещаемой выставкой музея стала экспозиция народных костюмов «Изборский хоровод». Её увидели больше 15 тысяч человек. Часть посещений была привязана к «Пушкинской карте», которая позволяет старшеклассникам и студентам чаще бывать на подобных выставках, добавила Наталия Дубровская.

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