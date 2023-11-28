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Общество

Новые проекты запустят в Изборском музее в следующем году

О новых проектах Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» рассказала директор музея Наталия Дубровская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Новые проекты запустят в Изборском музее. На фото: Наталия Дубровская. Фото: ПАИ

«К 60-летию музея открывается выставка «Музей-60». Старт состоится в апреле следующего года. За последние десятилетия музей-заповедник стал неотъемлемой частью нашего региона и является одним из любимых мест жителей и гостей Псковской области», – отметила Наталия Дубровская.

Выставка посвящается истории создания музея, этапам его развития, формированию коллекции, краеведам-энтузиастам, которые стояли у истоков становления музея. Начав свою историю как народный музей на общественных началах, сегодня музей-заповедник «Изборск» является федеральным учреждением культуры и динамично развивается. На выставке представят документы, фотографии из собрания музея-заповедника и личных архивов изборян.

Также с 11 июля по 1 октября 2024 года будет проходить выставка «С любовью из Изборска». По словам Наталии Дубровской, выставка рассказывает историю почты в Изборске. На выставке представят подлинные предметы почтового обихода: конверты, письма, почтовые карточки, а также письменные принадлежности из собрания музея-заповедника «Изборск». Посетители выставки смогут отправить почтовую открытку из Изборска, подчеркнула Наталия Дубровская.

Кроме того, летом следующего года стартует новый проект «Изборская синематека». Изборск стал уникальной площадкой для съёмок известных фильмов. В разные годы на Изборской земле было снято более 30 кинокартин, в том числе «Андрей Рублёв», «Звезда пленительного счастья», рассказала директор музея.

Проект будет реализован при участии кинематографистов, работающих над современном кино. Работать над новым проектом будут художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев и художник-постановщик Александр Стройло.

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