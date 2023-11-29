Александр Кривотулов – о травле участника СВО: Это надо пресекать на корню

19:41, 29 ноября 2023, ПАИ

Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Кривотулов прокомментировал случай в Писковичах, когда местные жители отказались предоставлять место на парковке инвалиду – участнику СВО Андрею Ползохновскому.

«Это вообще недопустимо, это дикость какая-то! Где я живу, там тоже есть на парковке место для инвалида, мы его оберегаем, чтобы человек машину ставил только туда и следим, чтобы никто на это место машину не поставил. А это участник СВО, парень в 22 года пошёл добровольцем сражаться за Россию, потерял ногу. Не понимаю, что там за люди, дикари что ли?» – сказал Александр Кривотулов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Александр Кривотулов переживает за Андрея Ползохновского и думает, что справедливость восторжествует, а дело будет доведено до конца.

«Это [травлю участника СВО] надо пресекать на корню, выжигать калёным железом. В обществе всегда был какой-то процент вот таких, которые недовольны всем. Но основная часть общества за таких ребят как Андрей Ползохновский, она поддержит», – подчеркнул собеседник ПАИ.

Ранее сообщалось, что по этому инциденту высказался губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту нарушений прав инвалида.