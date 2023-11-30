Сюжет об участниках СВО сняли в Псковском кремле

17:02, 30 ноября 2023, ПАИ

Съёмки сюжета в поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, прошли на территории Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участие в съёмках приняли более ста представителей Управления федерального казначейства по Псковской области, которые собрались в самом сердце города, чтобы поддержать бойцов.

«Россия – это наша история. Мы должны беречь её и передавать будущим поколениям», – отметили участники акции.

Сотрудники казначейства пожелали защитникам сил, стойкости духа и терпения в новом году.