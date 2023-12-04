Преподаватель ПсковГУ стала участницей флагманской образовательной программы Минобрнауки России

18:48, 04 декабря 2023, ПАИ

Преподаватель ПсковГУ Анна Побужанская принимает участие в флагманской образовательной программе «Голос поколения. Преподаватели», которую Министерство науки и высшего образования РФ реализует совместно с Росмолодёжью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятия проходят в центре знаний «Машук» (Пятигорск). Программа призвана сформировать и развить сообщество сотрудников подразделений молодёжной политики и воспитательной деятельности, а также выстроить единый подход к реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего образования.

Участниками мероприятий в формате 12 потоков стали 1 600 представителей профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования из числа молодых преподавателей.