Жительницу Печорского района осудят за выращивание и хранение конопли

22:53, 04 декабря 2023, ПАИ

Уголовное дело в отношении жительницы Печорского района, хранившей растения конопли, направлено в суд, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что 48-летняя жительница незаконно вырастила на своём земельном участке восемь растений конопли, после чего собрала их и хранила в надворных постройках, в том числе в бане, теплице и дровнике.

8 октября наркосодержащие растения обнаружили и изъяли сотрудники полиции. Общая масса изъятого наркотического вещества составила более двух килограммов.

Женщине грозит наказание по части второй статьи 228 УК РФ в виде лишения свободы на срок до 10 лет.