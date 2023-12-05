Прокопьев день наступил по народному календарю

07:01, 05 декабря 2023, ПАИ

5 декабря отмечается память святого Прокопия Чтеца, принявшего мученическую смерть в начале IV века, сообщает calend.ru.

Согласно житию, Прокопий родился в Иерусалиме и служил чтецом в Кесарийской церкви, где разъяснял прихожанам Священное Писание и переводил его на сирийский язык. Святой прославился тем, что обладал даром исцелять одержимых бесами. По приказу наместника Палестины чтеца схватили и принуждали принести жертву языческим богам. Отказавшийся сделать это Прокопий был обезглавлен.

Как считали на Руси, с Прокопия устанавливается хороший, прочный санный путь. «Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает», — говорили по этому поводу люди. В этот день ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить путь. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны. «Прокоп зимний дорогу прокопает, а Прокоп перезимний дорогу порушит», — подмечали люди.

Обычно дороги прокладывали всей деревней, а после этого для работников устраивали угощение и затевали мирской праздник. Кроме того, начиная с Прокопьева дня мужики, что называется, «санничали» — изготовляли и чинили сани.

Дети на Прокопа обычно собирались на улице, устраивали шумные гуляния — играли в снежки, катались с гор. Нередко к ребятне присоединялась и деревенская молодежь. Вечером, нагулявшись, загадывали загадки про зимние забавы: про катание с горок («Под гору — коняшка, а в гору — деревяшка»); про детские санки («Два волка бежат, оба в небо глядят»); про лошадей и сани («Побегушки бегут, поползушки ползут»).