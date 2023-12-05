Студентов ПсковГУ приглашают присоединиться к акции «Ольгинский десант»

13:08, 05 декабря 2023, ПАИ

Студенческие отряды ПсковГУ, участники акции «Ольгинский десант», приглашают обучающихся вуза присоединиться к путешествию по региону. Поездка запланирована с 27 января по 4 февраля в Усвятский, Дновский, Опочецкий и Куньинский районы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Участники помогут жителям Псковской области в уборке снега, колке дров, организации культурных мероприятий.

Для участия в акции необходимо заполнить форму, указав свои фамилию, имя, отчество, институт, номер группы, ссылку на страницу «ВКонтакте», контактный номер телефона.

Напомним, «Ольгинский десант» – региональный аналог акции, которая зародилась в Алтайском крае в 1969 году под названием «Снежный десант». Отряды «Ольгинского десанта» выезжают в отдаленные населённые пункты Псковской области для оказания помощи семьям и участникам специальной военной операции, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям. Участниками акции стали около 160 студентов ПсковГУ.