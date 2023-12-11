Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Псковском районе

20:47, 11 декабря 2023, ПАИ

Уголовное дело возбудили против 52-летнего псковича, который повторно сел пьяным за руль, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

Установлено, что 28 октября мужчина, ранее уже привлечённый к административной ответственности за нетрезвое вождение, снова сел пьяным за руль и поехал из деревни Щиглицы Псковского района в сторону Пскова, после чего его остановили сотрудники ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, что по закону считается нахождением лица в состоянии опьянения.

Санкция статьи 264 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Суд также рассмотрит вопрос о конфискации автомобиля злоумышленника.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.