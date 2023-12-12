Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О последствиях масштабного отключения электричества на Завеличье рассказал Борис Елкин

Отключение электроэнергии на Завеличье в прошлую пятницу, 8 декабря, не прошло без последствий, сообщил в своем телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

На магистральной трассе теплоснабжения во дворе дома № 5 на улице Байкова образовалась утечка. Ликвидировать ее без отключения тепла и земляных работ невозможно. 

«Работники теплосетей сегодня приступают к ремонту теплотрассы. Для этого в 50 жилых домах микрорайона временно ограничат подачу тепла. Работы должны занять не более 6 часов. Буду информировать вас об их ходе», – пообещал Борис Елкин.

Напомним, утром 8 декабря дальнее Завеличье в Пскове осталось без электричества. Местные жители сообщали, что света не было в домах на улицах Байкова, Печорской, Кузбасской Дивизии, Владимирской, Михайловской, Рокоссовского и других.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 декабря 2023

Форум креативных проектов «ВАУ-эффект» проходит в Пскове
12 декабря 2023

Псковичку поздравили со 100-летием
12 декабря 2023

Псковская область вошла в число регионов по созданию инфраструктуры для электротранспорта
12 декабря 2023

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Конституции
12 декабря 2023

Александр Котов: Через Конституцию реализуется наша национальная идея
12 декабря 2023

Вылет рейса Москва – Псков задерживается почти на два часа
12 декабря 2023

Псковичей приглашают на приуроченную ко Дню Конституции лекцию
12 декабря 2023

Оттепель ожидается в Псковской области сегодня


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...