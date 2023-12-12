О последствиях масштабного отключения электричества на Завеличье рассказал Борис Елкин

09:55, 12 декабря 2023, ПАИ

Отключение электроэнергии на Завеличье в прошлую пятницу, 8 декабря, не прошло без последствий, сообщил в своем телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

На магистральной трассе теплоснабжения во дворе дома № 5 на улице Байкова образовалась утечка. Ликвидировать ее без отключения тепла и земляных работ невозможно.

«Работники теплосетей сегодня приступают к ремонту теплотрассы. Для этого в 50 жилых домах микрорайона временно ограничат подачу тепла. Работы должны занять не более 6 часов. Буду информировать вас об их ходе», – пообещал Борис Елкин.

Напомним, утром 8 декабря дальнее Завеличье в Пскове осталось без электричества. Местные жители сообщали, что света не было в домах на улицах Байкова, Печорской, Кузбасской Дивизии, Владимирской, Михайловской, Рокоссовского и других.