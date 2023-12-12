Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Конституции

10:10, 12 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём Конституции РФ.

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Глава региона отметил, что за прошедшие десятилетия основной закон страны стал фундаментом правовой системы государства и хранителем ключевых ценностей русского народа. «Каждый региональный закон мы принимаем, основываясь на заложенных в Конституции нормах. Вместе день за днём строим стабильное правовое государство. Конституция обеспечивает не только развитие России, но и определяет жизнь каждого человека. Она гарантирует получение бесплатного школьного образования для всех детей, оказание медицинской помощи, защиту материнства и детства, обеспечивает права и свободы каждого гражданина», – отметил Михаил Ведерников.

Конституция напоминает жителям России, что все они граждане одной страны, отметил он. «Наш общий долг – неукоснительно следовать закону, защищать Отечество и историческую правду, чтобы обеспечить безопасность и процветание государства, благополучие каждого человека», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за вклад в развитие Псковской области и России и выразил уверенность, что вместе можно справиться с любыми задачами и достигнуть намеченных целей.

Сегодня в России отмечается День Конституции Российской Федерации. Конституция – основной закон государства – является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.

Глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале пожелал псковичам соблюдать Конституцию, быть ответственными гражданами и стремиться к процветанию родной страны.