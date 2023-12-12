Два года колонии грозит псковичке за избиение подруги табуретом

11:59, 12 декабря 2023, ПАИ

Два года колонии грозит 40-летней псковичке за избиение подруги табуретом, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

В июле, поскольку муж уехал в командировку, псковичка пригласила к себе в гости подругу. В ходе употребления спиртных напитков у них произошел конфликт на фоне того, что раньше подруга проговорилась супругу псковички, что она во время его отсутствия не ночевала дома. Во время ссоры обвиняемая взяла деревянный табурет и нанесла приятельнице удар по голове.

Санкция ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.