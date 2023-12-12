Совместные центры боевой подготовки появятся в России и Белоруссии

20:39, 12 декабря 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщает ТАСС.

Такие центры будут создаваться на основании совместных решений министерств обороны двух стран, которые определят направления их деятельности, состав, структуру, численность, места дислокации, сроки формирования и порядок функционирования. Личный состав воинских контингентов в период выполнения совместных задач будет носить форму и знаки различия, установленные в национальных вооружённых силах.

Принимающие стороны бесплатно обеспечат военных необходимым имуществом, вооружением, транспортом, военной и специальной техникой.

Напомним, что Псковский филиал центра «Воин» выпустил первый поток курсантов. Региональный филиал АНО «Центр «Воин» занимается профессиональным образованием подростков от 14 до 18 лет, а также взрослых, сотрудников силовых ведомств. В основе идеологии – воспитание патриота нового поколения, обладающего силой воли, мужеством, смелостью, критическим мышлением, ответственностью за свою семью и поступки.

Ранее сообщалось, что изучение современного общевойскового боя и боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) войдёт в новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины».