Студия эстетического развития в «Михайловском» приглашает детей на мастер-класс

18:49, 14 декабря 2023, ПАИ

Студия эстетического развития детей Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает детей на мастер-класс в научно-культурный центр. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Занятие «У восковой сестрицы вся коса искрится» пройдёт 17 декабря в 12:00 и 14:30. Преподаватели расскажут о световых приборах – от факела до электрической лампочки, а также помогут изготовить подсвечник и свечу своими руками.

Все вопросы можно задать куратору программы Татьяне Трофимовой по телефону 8-921-215-91-85.