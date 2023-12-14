Родители могут получить помощь специалистов ПсковГУ в воспитании детей

18:09, 14 декабря 2023, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» работает в Псковском государственном университете при поддержке Министерства просвещения России в рамках национального проекта «Образование». Об этом ПАИ сообщили в службе.

Профессиональные педагоги и психологи бесплатно консультируют родителей по вопросам воспитания детей.