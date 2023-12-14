Родители могут получить помощь специалистов ПсковГУ в воспитании детей
Служба семейного консультирования «Содействие» работает в Псковском государственном университете при поддержке Министерства просвещения России в рамках национального проекта «Образование». Об этом ПАИ сообщили в службе.
Профессиональные педагоги и психологи бесплатно консультируют родителей по вопросам воспитания детей.
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14 декабря 2023
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