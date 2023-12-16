Как можно меньше говорить советует сегодня народный календарь
Память преподобного Иоанна Молчальника отмечали православные люди сегодня, 16 декабря, пишет calend.ru.
В этот день полагалось меньше говорить и даже писать. На Руси считали, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
Люди верили, что молчание в этот день поможет избавиться от невзгод, а также привлечёт удачу. «Иван молчит, добрая молва дело растит», – говорили они.
Кроме того, в этот день в лесу охотники ходили в лес и смотрели, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы – столько продлится спокойное время.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 декабря 2023
Закладка камня в основание Российско-белорусского ландшафтного технологического парка состоялась в Пскове
15 декабря 2023
Реставраторы приступили к устройству медной кровли Крыпецкого монастыря в Псковском районе