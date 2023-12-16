Как можно меньше говорить советует сегодня народный календарь

09:18, 16 декабря 2023, ПАИ

Память преподобного Иоанна Молчальника отмечали православные люди сегодня, 16 декабря, пишет calend.ru.

В этот день полагалось меньше говорить и даже писать. На Руси считали, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.

Люди верили, что молчание в этот день поможет избавиться от невзгод, а также привлечёт удачу. «Иван молчит, добрая молва дело растит», – говорили они.

Кроме того, в этот день в лесу охотники ходили в лес и смотрели, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы – столько продлится спокойное время.