Во время рейда в Пскове обнаружены 23 мигранта, не вставших на воинский учёт

09:59, 18 декабря 2023, ПАИ

Военные следователи в Пскове вместе с работниками военного комиссариата и военной полиции провели рейд по выявлению граждан призывного возраста, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

В результате проведенных рейдов выявлено 23 таких человека, трем из них вручены повестки для явки в комиссариат для постановки на учет. Во время рейда вновь испеченным гражданам разъясняли обязанности и ответственность за уклонение от законных требований силовиков.