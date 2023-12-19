Вылет самолёта Москва – Псков задерживается на 1,5 часа
Вылет самолёта рейсом Москва – Псков во вторник, 19 декабря, задерживается уже на 1,5 часа, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Внуково. Ранее вылет переносился с 8 утра на 8:30, затем на 8:55 и 9:05 мск.
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