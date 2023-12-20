Псковичей приглашают на праздничный концерт «Новогодний джем»
Праздничный новогодний концерт оркестрового отделения «Новогодний джем» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова 25 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.
В исполнении студентов и преподавателей колледжа прозвучат новогодние и рождественские музыкальные композиции.
Участники концерта – студенты классов преподавателей Романа Романова, Ивана Кузьмина, Ольги Анисимовой, Владимира Маслова, Татьяны Репниковой, Дмитрия Кузьмина, Татьяны Бойковой, Ильи Кричевского, Аркадия Галковского, Инны Суровицкой, Вадима Подмогаева, Ильи Гаврюсева.
Концерт начнётся в 18:00 по адресу Псков, улица Воеводы Шуйского, 2 (музыкальное отделение колледжа). Вход свободный.
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