Победителей конкурса «Лучший по профессии» наградили в Пскове

23:39, 20 декабря 2023, ПАИ

Победителей второго городского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» наградили в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Сертификаты на 50 тысяч рублей получили:

– «Лучший водитель автобуса – 2023» – Дмитрий Москвин (ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»);

– «Лучший парикмахер – 2023» – Анастасия Гукасян (самозанятая);

– «Лучший кондитер – 2023» – Александра Беляева (кафе «Крем-брюле);

– «Лучший портной – 2023» – Ольга Алексеева (ЗАО «Славянка»).

«Искренне благодарю каждого участника за ответственное отношение к своему труду и творческий подход к поставленным задачам конкурса. Вы являетесь настоящими профессионалами своего дела. Поздравляю победителей и желаю дальнейших успехов. В следующем году снова проведём конкурс, до встречи!» – написал Борис Елкин.

Напомним, задача конкура – повысить престиж рабочих специальностей, привлечь молодые кадры к работе на предприятиях города, а также выявить лучших сотрудников.