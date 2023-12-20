Победителей конкурса «Лучший по профессии» наградили в Пскове
Победителей второго городского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» наградили в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Сертификаты на 50 тысяч рублей получили:
– «Лучший водитель автобуса – 2023» – Дмитрий Москвин (ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»);
– «Лучший парикмахер – 2023» – Анастасия Гукасян (самозанятая);
– «Лучший кондитер – 2023» – Александра Беляева (кафе «Крем-брюле);
– «Лучший портной – 2023» – Ольга Алексеева (ЗАО «Славянка»).
«Искренне благодарю каждого участника за ответственное отношение к своему труду и творческий подход к поставленным задачам конкурса. Вы являетесь настоящими профессионалами своего дела. Поздравляю победителей и желаю дальнейших успехов. В следующем году снова проведём конкурс, до встречи!» – написал Борис Елкин.
Напомним, задача конкура – повысить престиж рабочих специальностей, привлечь молодые кадры к работе на предприятиях города, а также выявить лучших сотрудников.
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