Пскович с ножом похитил у женщины золото и телефон

18:37, 21 декабря 2023, ПАИ

Пьяный пскович ограбил женщину, угрожая ей ножом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Преступник проник в одно из общежитий города, где напал на женщину и приставил к её шее нож. От неё он потребовал денег и в итоге забрал почти три тысячи рублей, телефон и золотое кольцо. Позже ущерб оценили в 22 775 рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, которое грозит грабителю, – лишение свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.