Михаил Ведерников: Современный энергетический комплекс – важное условие для развития экономики региона

10:26, 22 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли региона с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Современный энергетический комплекс – важное условие для развития экономики каждого региона. Без электричества сегодня невозможно представить нашу привычную комфортную жизнь, работу социальных учреждений и предприятий», – подчеркнул он.

Одна из важных задач, которая стоит перед правительством региона, – это модернизация инфраструктуры региона для обеспечения надёжности и качества электроснабжения, отметил глава региона.

«В последнее время Псковскую область всё чаще испытывают на прочность природные стихии, оставляя без электроснабжения целые населённые пункты. Благодарю специалистов, которые в непростых условиях оперативно восстанавливают работу электросетевого комплекса, проявляя выдержку и самоотверженность», – сказал Михаил Ведерников.

Он также выразил уверенность, что псковские энергетики сделают всё, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей Псковской области.

«Выражаю признательность ветеранам отрасли, чей накопленный опыт, знания и крепкие трудовые традиции сегодня востребованы у молодого поколения специалистов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!» – подчеркнул губернатор.

Напомним, сегодня, 22 декабря, в России отмечается День энергетика.