Михаил Ведерников: Современный энергетический комплекс – важное условие для развития экономики региона
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли региона с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
«Современный энергетический комплекс – важное условие для развития экономики каждого региона. Без электричества сегодня невозможно представить нашу привычную комфортную жизнь, работу социальных учреждений и предприятий», – подчеркнул он.
Одна из важных задач, которая стоит перед правительством региона, – это модернизация инфраструктуры региона для обеспечения надёжности и качества электроснабжения, отметил глава региона.
«В последнее время Псковскую область всё чаще испытывают на прочность природные стихии, оставляя без электроснабжения целые населённые пункты. Благодарю специалистов, которые в непростых условиях оперативно восстанавливают работу электросетевого комплекса, проявляя выдержку и самоотверженность», – сказал Михаил Ведерников.
Он также выразил уверенность, что псковские энергетики сделают всё, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей Псковской области.
«Выражаю признательность ветеранам отрасли, чей накопленный опыт, знания и крепкие трудовые традиции сегодня востребованы у молодого поколения специалистов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!» – подчеркнул губернатор.
Напомним, сегодня, 22 декабря, в России отмечается День энергетика.
Наталья Исакова: Псковская область на выставке «Россия» достойно представила все поводы для гордости