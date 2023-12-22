Великолукских рыбаков наказали за попытку кражи

17:54, 22 декабря 2023, ПАИ

Наказание в виде обязательных работ получат два брата-рыбака из Великолукского района за попытку кражи из сарая. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что в августе текущего года во время рыбалки на озере один из братьев предложил другому совершить кражу из чужого сарая в деревне Липуново Великолукского района. Великолучане подплыли на лодке к берегу, где её оставили, подошли к сараю и вскрыли дверь. Один из мужчин проник внутрь сарая, где обнаружил восемь рыболовных сетей, которые захотел украсть, другой – остался наблюдать за окружающей обстановкой. Однако кражу совершить не удалось, поскольку их заметил свидетель.

Великолукский районный суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Суд назначил им наказание в виде обязательных работ сроком на 200 и 150 часов.