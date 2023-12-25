В Порхове дети погибшего рабочего получат два миллиона рублей

15:58, 25 декабря 2023, ПАИ

Прокуратура Порховского района добилась взыскания морального вреда в пользу детей, отец которых погиб на предприятии. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

В феврале 2023 года в Порхове погиб машинист конвейера в результате несчастного случая на предприятии. Прокуратура установила, что на производстве допущено множество нарушений охраны труда, и подала иск в районный суд о взыскании компенсации за смерть отца в пользу детей погибшего.

Суд данный иск удовлетворил и взыскал компенсацию для четырёх детей в размере двух миллионов рублей.