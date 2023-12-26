Фастфуд или сухофрукты: чем питаются сотрудники псковских компаний на обеде

14:01, 26 декабря 2023, ПАИ

Чем псковичи питаются на работе и меняются ли их предпочтения в зависимости от времени года, выяснили исследовательский центр «Зарплаты.ру» и агрегатор скидок «Едадил». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Большинство работников псковских компаний, то есть 95 %, обедают в течение рабочего дня. Причём 38 % питаются на своём рабочем месте, а 34 % посещают столовую или кафе. Кроме того, несмотря на то что в большинстве офисов есть место для разогрева еды и обеда (у 41 % опрошенных) или место общественного питания (у 27 %), некоторые работники всё же предпочитают посетить во время обеда ресторан или свой дом (по 6 %).

Также 62 % жителей региона приносят еду с собой из дома, а 33 % предпочитают взять блюда из кафе или ресторана. Ещё 21% берет продукты в магазине. При этом основой для рациона большинства псковских сотрудников (75 %) является мясо. Ещё некоторые популярные у псковичей позиции еды во время обеда – это макароны (57 %), супы (39 %), бутерброды и сэндвичи (37 %), а также сладости и выпечка (35 %).

При этом жители Псковской области не всегда питаются здоровой пищей: 16 % выбирают фастфуд, 14 % – лапшу быстрого приготовления, 13 % – снеки, а 10 % – полуфабрикаты.

75 % псковичей также перекусывают во время рабочего дня два-три раза. Чаще всего они отдают предпочтение печенью и бутербродам (по 17 %), шоколаду и кисломолочным продуктам (по 14 %), а также злаковым батончикам (12 %). Наименее популярными в этом списке стали орехи, чипсы и сухарики (по 3 %).

А наиболее выгодным продуктом для здорового перекуса у работников в Псковской области стали сухофрукты – здесь эти товары продаются с наибольшей скидкой (27 %).

Помимо того, наступление новогодних праздников и холодов оказывает влияние на пищевые предпочтения жителей региона. 43 % сотрудников псковских компаний добавляют в свой рацион больше жирной и калорийной пищи, а 30 % псковичей чаще приносят домашнюю еду, а ещё столько же добавляют лимон или имбирь в свой чай. Не изменяют своим прежним пищевым привычкам только 6 % жителей.

Кроме того, 33 % участников опроса приносят с собой на работу мандарины, 15 % – оливье, 14 % – сельдь под шубой, а по 7 % – холодец и бутерброды с икрой. А имбирные пряники берет с собой только 1 % жителей региона.