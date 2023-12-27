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Общество

Работодатель из Порховского района получил штраф за незаконное увольнение многодетного отца

Руководителя предприятия из Порховского района привлекли к административной ответственности за незаконное увольнение многодетного отца, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что работника уволили с предприятия из-за сокращения штата сотрудников. В нарушение законодательных требований (статья 261 ТК РФ) генеральный директор организации не учёл тот факт, что работник на момент увольнения являлся единственным кормильцем в семье, состоящей из четырёх несовершеннолетних детей и неработающей супруги.

Районный прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении руководителя предприятия. Его направили для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Псковской области.

По результатам рассмотрения административного дела руководителю предприятия назначили штраф.

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