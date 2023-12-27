Экспозиция «Кабинет купца Поганкина» откроется завтра в Псковском музее

18:50, 27 декабря 2023, ПАИ

Торжественное открытие новой экспозиции «Кабинет купца Поганкина» состоится в Псковском музее-заповеднике завтра, 28 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что она станет первой стационарной экспозицией в Поганкиных палатах.

Открытие планируется масштабное и театрализованное, на нём будет присутствовать сам Сергей Поганкин, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в новой экспозиции будет представлен рабочий стол с письменными и другими рабочими принадлежностями, кресло, издание «Книга псковитина, посадского торгового человека Сергея Поганкина», сундук для документов и множество интереснейших предметов.

Ранее стал известен режим работы Псковского музея-заповедника в новогодние праздники.

Кроме того, более 200 млн рублей было направлено на обновление псковских учреждений культуры по нацпроекту в 2023 году.