Гололёд ожидается в Псковской области в ближайшие часы

22:35, 28 декабря 2023, ПАИ

Гололёд ожидается на территории Псковской области в ближайшие часы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«В ближайшие три часа с сохранением в течение ночи 29 декабря местами по Псковской области ожидается гололёд, в отдельных районах налипание мокрого снега», – говорится в сообщении.

Псковичей призывают быть внимательными и осторожными, особенно при движении на дорогах.