Гололёд ожидается в Псковской области в ближайшие часы
Гололёд ожидается на территории Псковской области в ближайшие часы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
«В ближайшие три часа с сохранением в течение ночи 29 декабря местами по Псковской области ожидается гололёд, в отдельных районах налипание мокрого снега», – говорится в сообщении.
Псковичей призывают быть внимательными и осторожными, особенно при движении на дорогах.
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