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Общество

19 тысяч россиян встретят Новый год в небе

Авиакомпании РФ планируют перевезти 19 тысяч пассажиров в новогоднюю ночь. В расчет включены рейсы, которые будут находиться в полёте в 12 часов ночи, сообщает газета «Известия».

Фото: ПАИ

Всего же будет выполнено 90 рейсов. Новый год в небе встретят пассажиры рейсов из 10 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод, Махачкалы, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, Хабаровска. Они полетят в Таиланд, Китай, ОАЭ, Индию, на Кубу, Мальдивы, в Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и в обратном направлении.

Всего в воздушном пространстве РФ в полночь по московскому времени запланированы полеты 105 самолетов, 42 из которых российских авиакомпаний, а 63 — иностранных. Это вдвое больше прошлого года — тогда над территорией России в момент боя курантов находилось 50 бортов, из них 35 российских и 15 иностранных авиакомпаний.

Ранее Генпрокуратура запретила рассаживать детей отдельно от родителей в самолёте.

Напомним, что пассажирские авиаперевозки в России выросли на 16,4 %.

Ранее рабочая группа оценила оснащенность псковского аэропорта имени княгини Ольги в рамках мониторинга доступности среды для лиц с ОВЗ. Группа положительно оценила доступность аэропорта, но дала рекомендации для дальнейшей работы.

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