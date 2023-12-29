19 тысяч россиян встретят Новый год в небе
Авиакомпании РФ планируют перевезти 19 тысяч пассажиров в новогоднюю ночь. В расчет включены рейсы, которые будут находиться в полёте в 12 часов ночи, сообщает газета «Известия».
Всего же будет выполнено 90 рейсов. Новый год в небе встретят пассажиры рейсов из 10 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод, Махачкалы, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, Хабаровска. Они полетят в Таиланд, Китай, ОАЭ, Индию, на Кубу, Мальдивы, в Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и в обратном направлении.
Всего в воздушном пространстве РФ в полночь по московскому времени запланированы полеты 105 самолетов, 42 из которых российских авиакомпаний, а 63 — иностранных. Это вдвое больше прошлого года — тогда над территорией России в момент боя курантов находилось 50 бортов, из них 35 российских и 15 иностранных авиакомпаний.
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