Пять причин поехать в зимний Псков назвали в эфире федерального телеканала «Мир»

12:22, 29 декабря 2023, ПАИ

Выпуск программы «Пять причин поехать в…», посвященный Пскову, вышел на канале телерадиокомпании «Мир». Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Ведущая выпуска прогулялась по Псковскому кремлю, прокатилась на русской тройке лошадей, узнала рецепт приготовления приворотного пирога, познакомилась с традициями народности сето и ещё многое другое.

Отметим, программа «Пять причин поехать в…» знакомит телезрителя с уникальной природой, достопримечательностями, культурой и традициями народов стран СНГ и мира.

Ранее сообщалось, что съёмочная группа посетила Псковский кремль и побывала на кулинарном мастер-классе по приготовлению блюда псковской кухни в ресторане «Хельга», посетила горнолыжные склоны Мальской долины, музей-заповедник «Изборск», конный клуб, побывала в гостях у народа сето.