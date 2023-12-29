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Директор псковского «Экопрома» поздравил коллектив с наступающим Новым годом

Директор псковского филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв поздравил с наступающим Новым годом и отметил благодарностями работу диспетчеров, водителей и операторов спецтехники компании. Об этом сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Директор псковского «Экопрома» поздравил коллектив с наступающим Новым годом. Фото: группа «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Благодарности вручили диспетчерам, водителям и операторам автоколонны филиала ООО «Экопром» Алексею Быстрову, Виктору Василёву, Алексею Гоевому, Алине Даниленковой, Игорю Захарову, Алле Киреевой, Вадиму Климентьеву, Сергею Ковалёву, Юрию Козлову, Виталию Левину, Ольге Никифоровой, Александру Огурцову, Александру Скорикову.

«Вы важнейшая часть нашего коллектива! На вас лежит самая большая нагрузка. Ваша работа осуществляется при любых обстоятельствах и при любых погодных условиях», – отметил Александр Киселёв.

Он также подчеркнул, что водители и операторы спецтехники компании всегда показывают высокий профессионализм, ответственность, стойкость и добросовестное отношение к работе.

«Мы ценим ваш опыт, умение работать в сложных, а порой и в экстремальных ситуациях, преданность общему делу. Пусть будут лёгкими дороги и меньше препятствий на пути! Желаем вам и вашим семьям благополучия, здоровья, пусть каждый день будет наполнен оптимизмом, улыбками близких и прекрасным самочувствием!» – заключил директор филиала ООО «Экопром».

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